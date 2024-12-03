Bakan Yardımcısı'ndan aile hekimlerine tepki: Greviniz sistemi aksatmadı

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'nin, aile hekimleriyle yapılan toplantıda Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi için 5-7 Kasım 2024 tarihlerinde iş bırakan aile hekimlerini tepki gösterdiği ortaya çıktı.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre performansa dayalı yönetmeliği protesto etmek için grev yapan aile hekimleri ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri zoom üzerinden toplantı yaptı.

"İNSANLAR, 'NE YAPIYOR AİLE HEKİMLERİ' DİYE SORUYORLAR"

Aile hekimleri ve çalışanlarının "eziyet yönetmeliği" olarak nitelendirdiği yönetmelik nedeniyle grev yapmasına tepki gösteren Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin, grevin sağlık sistemini aksatmadığını hatta insanların “eksiklerini hissetmedik, ne yapıyor aile hekimleri?” tepkisini kendilerine ilettiklerini söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği yeni yönetmelik değişikliğine tepki olarak 5-6-7 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bunun üzerine, aile hekimleri 2-6 Aralık günleri arasında beş günlük iş bırakma eylemi kararı almıştı.