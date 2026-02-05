Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bakan yardımcısı ve eşiyle ilgili 135 habere erişim engeli: Gerekçe "milli güvenlik"

İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve eşi Neslihan Mumcu hakkında yayımlanan 135 habere erişim engeli getirdi.

Güncel
  • 05.02.2026 19:11
  • Giriş: 05.02.2026 19:11
  • Güncelleme: 05.02.2026 19:17
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan yardımcısı ve eşiyle ilgili 135 habere erişim engeli: Gerekçe "milli güvenlik"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve eşi Neslihan Mumcu hakkında yayımlanan 135 habere erişim engeli getirildi.

İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesi, 16 Ocak tarihli kararında "milli güvenlik" gerekçesini dayanak gösterdi.

Mahkeme kararına göre söz konusu haberlere Türkiye’den erişim sağlanamayacak.

Kararın, “kişisel hakların korunması” ve “milli güvenlik” gerekçeleriyle alındığı belirtildi.

BirGün'e Abone Ol