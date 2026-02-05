Bakan yardımcısı ve eşiyle ilgili 135 habere erişim engeli: Gerekçe "milli güvenlik"
İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve eşi Neslihan Mumcu hakkında yayımlanan 135 habere erişim engeli getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve eşi Neslihan Mumcu hakkında yayımlanan 135 habere erişim engeli getirildi.
İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesi, 16 Ocak tarihli kararında "milli güvenlik" gerekçesini dayanak gösterdi.
Mahkeme kararına göre söz konusu haberlere Türkiye’den erişim sağlanamayacak.
Kararın, “kişisel hakların korunması” ve “milli güvenlik” gerekçeleriyle alındığı belirtildi.