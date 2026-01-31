Bakan yardımcısından "antibiyotik" uyarısı: Türkiye'de her yıl 42 bin kişi hayatını kaybediyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, "Abartılı tükettiğimiz antibiyotikler yüzünden Türkiye'de her yıl 42 bin kişi doğrudan ya da dolaylı olarak ölebiliyor" dedi.

Birinci, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 6. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Birinci, antibiyotik kullanımına da değindi. Abartılı tüketilen antibiyotikler dolayısıyla ölümler yaşanabildiğine işaret eden Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abartılı tükettiğimiz antibiyotikler yüzünden Türkiye'de her yıl 42 bin kişi doğrudan ya da dolaylı olarak ölebiliyor. Yaklaşık 14 ay önce aile hekimliği sisteminde yaptığımız yeni revizyonlar, değişiklikler sebebiyle 1 yılda antibiyotik tüketimini yüzde 40 civarında azalttık. Gereksiz ilaç kullanımını azaltmış durumdayız. Zihinlerde tasarruf için mi bu politikaları geliştiriyorsunuz gibi sorular oluşabilir. 1859 ilacın 1. basamak sağlık kurumlarında yazılmasını sağladık. Vatandaşların kolay erişebilmesini sağladık. Bu ilaçları aile hekiminin yazmasıyla ayda 4 milyon kutu yazılan ilaç 6 milyon kutuya çıktı."