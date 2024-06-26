Bakan yardımcısının eşi, RTÜK'te daire başkanı oldu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in eşi, öğremten Feyza Gizligider RTÜK'te daire başkanı oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in eşi Feyza Gizligider, RTÜK’te strateji geliştirme dairesi başkanı oldu.

Gelişmeyi köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Feyza Gizligider'in sınıf öğretmeni, eşinin AKP'li milletvekili olduğunu, sonra kendisinin Nurcuların yayın organlarında yöneticilik ve yazarlık yapıp eşinin de Pensilvanya’da Fethullah Gülen’le fotoğraf çektirdiğini hatırlattı.

Pehlivan Gizligider'in atanması süreciyle yazısında ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Kendisi yazdığı yüksek lisans tezinde Fethullahçıların yayın organı Zaman gazetesini öve öve bitiremedi. Eşi tarım ve orman bakan yardımcısı oldu.

Sonra ne görelim? O öğretmenimiz RTÜK’te insan kaynakları ve eğitim daire başkan yardımcısı olmuş. Eşi sağ olsun, yetmemiş olacak ki...

Bundan yaklaşık bir ay önce...

RTÜK Üst Kurul toplantısına gündem dışı şekilde bir teklif geldi. Neymiş? 'Bakan yardımcısının öğretmen eşini RTÜK’te daire başkanı yapalım!'

Heyhat! MHP’li üye toplantıda olmadığından, oylama sonucu eşit çıktı. Yani bu nedenle “acil” teklif hayata geçirilmedi.

Ama belli ki iktidar baskıyı çoğalttı, başkan da direnemedi ve aynı atama yine gündeme geldi.

Sonuç ne mi oldu? Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in öğretmen eşi Feyza Gizligider, RTÜK’te strateji geliştirme dairesi başkanı oldu."