Bakan, "yazımız kreşlerle alakalı değil" dedi, İmamoğlu resmi belgeyle yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelere kreşler konusunda gönderilen yazı üzerinden kendisini hedef alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden İBB'ye gönderilen resmi yazıyı paylaşan İmamoğlu, "Resmi yazıya kreş yazıp, sonra “ben kreş demedim anaokulu dedim” demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki “mezkur hüküm” ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir" dedi.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanı, “gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı” demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra “ben kreş demedim anaokulu dedim” demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki “mezkur hüküm” ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir."

Milli Eğitim Bakanı, “gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı” demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor.



Resmi yazıya kreş yazıp, sonra “ben kreş demedim anaokulu dedim” demek bu akla yakışır. Ayrıca son… pic.twitter.com/xATQrTcPYj — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 25, 2024

YUSUF TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreşler konusu ile ilgili tartışmalar hakkında açıklamalarda bulunmuş, "Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, kreşlerle alakalı değildir" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Tekin, iki ismi manipülasyonla suçlayarak, "Bizim kendilerine yazdığımız yazı, belediyelere yazdığımız yazı, ya da biz bir yazı yazarken CHP'li belediye, başka bir partili belediye bir şey yazmayız zaten. Biz mevzuatı tanımlarız. Mevzuat kapsamında bize verilen yetkileri tanımlarız ve bu yetkiye uygun olan ya da olmayanları kendileriyle paylaşırız. Dolayısıyla ilgili kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok" ifadelerini kullanmıştı.