Bakan Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarda 67 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de dün 7 yaşındaki çocuğun istismara maruz bırakıldığı iddiasının ardından yabancı uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar verilmesine ilişkin 67 kişi gözaltına alındı. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de dün 7 yaşındaki çocuğu istismara maruz bırakıldığı iddiasının ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır" denildi.

67 GÖZALTI

Yerlikaya, şöyle devam etti: "Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00’dan sonra dağılmıştır."

"Türkiye bir hukuk devletidir" diyen Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şunları söyledi: "Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz."

Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 1, 2024

NE OLMUŞTU?

Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir erkek, 5 yaşındaki çocuğu istismara maruz bırakırken yakalanmıştı. Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirmiş, iş yerlerini de ateşe vermişti.

Kayseri Valiliği, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise, "Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı.