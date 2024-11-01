Bakan Yerlikaya'dan 'Ahmet Özer' açıklaması: Şehrin emini terör yandaşı olmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanması hakkında konuşan Yerlikaya, "Belediye kanunda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır. Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın önünde yeri var" dedi.

"Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz" diyen Yerlikaya, "Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz. terör ile sadece mücadele edilir" ifadelerini kullandı.