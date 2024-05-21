Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan soruşturması açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Emniyeti'nde görevli iken tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlanarak savcılığa teslim edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Emniyeti'nde görevli iken tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlanarak savcılığa teslim edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun görüşmesine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu cumartesi günü tamamlandı, pazar günü de başsavcılığa teslim edilecek. Rapor kriminal, jandarma ile birlikte çalışıldı. Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık, bundan sonrası yargıda" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bazı üst düzey isimler görevden alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gizli tanık Serdar Sertçelik’in iddiaları ve yurtdışına kaçırılmasından sorumlu tutulan ikisi emniyet müdürü, biri komiser olmak üzere 7 kişi, önceki gün "yargı görevini yapanı etkileme", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarından tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Kaplan'ı yurtdışına kaçarken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, yardımcısı Şevket Demircan ve komiser Ufuk Gültekin ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapmış olan Ramazan Kubat da buluyor.

Gözaltına alınan alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ise serbest bırakılmıştı.