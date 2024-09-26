Bakan Yerlikaya'dan 'Narin' açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında yaptığı açıklamada Yerlikaya, Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "Gelinen noktada çok fazla zaman geçmeden açıklağa kavuşacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Millet olarak çok büyük üzüntü duyduk. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bu nevi bir dramın bir daha olmaması için gayret göstereceğiz. Millet olarak, toplum ve aile olarak pek çok dersler var burada… Jandarma, emniyet orada… Sürecin geldiği noktada, bunun çok zaman geçmeden açıklığa kavuşacağını düşünüyoruz. Bu noktada medyanın üzerine düşen sorumluluğu yaptığını düşünüyoruz. Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak."