Bakan Yerlikaya'dan sürücülere uyarı

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinden dönecek sürücülere "emniyet kemeri" uyarısında bulundu. Yerlikaya, "Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca emniyet kemeri takmanın önemini vurguladıklarını belirterek, tatilden dönecek sürücülere, "Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" uyarısında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kütahya'da kaza yapan yolculara, olaydan yaklaşık 1 saat önce Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, emniyet kemeri taktırıldığına ilişkin videouyu paylaştı.

9 günlük bayram tatili boyunca trafik ekiplerinin sürücüleri bilgilendirdiğini ve bilgilendirmeye devam ettiğini belirten Yerlikaya, sosyal medya mesajlarında, araçlarda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmanın önemini vurguladıklarını aktardı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Otobüs Kütahya'da maalesef şarampole yuvarlandı. Ancak yolcularımızın emniyet kemerleri takılıydı. Kazada 5 vatandaşımız hafif yaralandı ve tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiler. Kaza geçiren yolcular, Eskişehir çıkışında otobüslerini trafik polislerinin kontrol ettiğini ve emniyet kemeri konusunda kendilerini uyardıklarını söylediler.

Sevgili sürücülerimiz, Kurban Bayram tatil dönüşü devam ediyor. Yollarımızda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım. Bu uyarıları dikkate alalım ki yolun sonu bayram olsun."