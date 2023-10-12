Bakan Yerlikaya doğruladı: Ayhan Bora Kaplan operasyonunda 9 polis açığa alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 9 polisin açığa alındığını doğruladı. Söz konusu polisler arasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de bulunduğu iddia ediliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyon kapsamında 9 polisin açığa alındığını doğruladı.

Açığa alınan polislerin arasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de olduğu kaydediliyor. Söz konusu polisler hakkında bir süredir müfettiş incelemesinin devam ettiği öğrenilmişti.

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Ankara’da “Kaplan grubu” olarak bilinen ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan tutuklanan Ayhan Bora Kaplan, ticari hayatı ile dikkat çekiyor.

Emniyet ve yargıdaki bağlantılarına yönelik iddiaların dikkat çektiği Kaplan'ın 15 yıl içerisinde Ulus’ta bir telefoncu dükkanından 15 milyon lira sermayeli zincir şirkete ulaşan ticari gelişimi dikkat çekiyor.

Ayhan Bora Kaplan'ın ismi, emniyette Soylu'ya yakınlığı, yargıda ise Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a otomobil ve ev satın aldığı iddiaları ile gündemde yer alıyor.