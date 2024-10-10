Bakan Yerlikaya duyurdu: 13 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in başörtüsü bulundu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'e ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunduğunu açıkladı.

Van Gölü sahilinde bugün saat 15.30 sıralarında Rojin Kabaiş’e ait olduğu düşünülen başörtüsü bulundu. Ekiplerin, üniversitenin bulunduğu sahilden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Bardaçı köyü sahillinde bulduğu başörtüsünün Rojin’e ait olup olmadığını tespiti için babası Nizamettin Kabaiş bölgeye götürüldü.

Kabaiş, başörtüsünün kızına ait olduğunu teşhis etti. Başörtüsü incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri tarafından yürütülüyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede beklemeye devam ediyor.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir. Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur. Ekiplerimiz tarafından Üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir Bardakçı ve Çitören Mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı’na gönderilmiştir. Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan dip taraması yapmak için Çanakkale İlimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere Dalgıç, Arama Köpekleri, Drone, Bot/ Gemi, Helikopter, İtfaiye Aracı, Mobil Radar Cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir. Rojin Kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir." “Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur.”



27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir.… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 10, 2024

ROJİN'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’e ait yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin’in turnikeden geçtiği görülmüştü.

Ayağında sarı renkli terlikleri bulunan ve o sırada telefonla ilgilenen Rojin’in güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri ilk kez ortaya çıkmıştı.