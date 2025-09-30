Bakan Yerlikaya: Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Ekim sonrasında eski tip sürücü belgelerinin kullanılamayacağını ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacağını açıkladı.

Yerlikaya, "Süre uzatılmayacak! Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih: 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır." ifadesini kullandı.

Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındığını belirten Yerlikaya, günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesinin değiştirildiğini aktardı. Uzatma kararının ardından bu taleplerin hızla düştüğünü ifade eden Yerlikaya, "Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim." dedi.