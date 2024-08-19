Bakan Yerlikaya ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Ankara'daki ziyaretkleri sürüyor. Gün içinde CHP ve MHP başkanlarını ziyaret eden Ali Koç, akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindekileri makamında kabul etti. Bakan Yerlikaya, Koç’a ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.