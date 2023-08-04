Bakan Yerlikaya: Siber suçlara yönelik 219 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 2 ayda gerçekleştirilen 168 operasyonda 219 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Daire Başkanlığı'nca son 2 ay içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Son 60 günde; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'mızca toplam 168 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda 219 kişi tutuklandı. 'Ödeme, bilişim ve bahis' suçlarına karşı 113 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda 219 kişi tutuklandı. 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği' suçlarına karşı 55 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 17 kişi tutuklandı. Sanal devriyelerimiz, 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit etti. Suç gelirleri ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu 661 milyon 537 bin 263 TL para ve malvarlığına el konuldu" açıklamasında bulundu.