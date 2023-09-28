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Bakan Yerlikaya sınav tarihini açıkladı: 77 kaymakam adayı alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaymakamlık sınavının 3 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Yerlikaya, 77 kaymakam adayının alınacağını duyurdu.

Güncel
  • 28.09.2023 15:30
  • Giriş: 28.09.2023 15:30
  • Güncelleme: 28.09.2023 15:37
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya sınav tarihini açıkladı: 77 kaymakam adayı alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaymakamlık sınavının 3 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 77 kaymakam adayı alınacağını duyurarak, "Siz şimdiden çalışmaya başlayın" dedi. 

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

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