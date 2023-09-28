Bakan Yerlikaya sınav tarihini açıkladı: 77 kaymakam adayı alınacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaymakamlık sınavının 3 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Yerlikaya, 77 kaymakam adayının alınacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaymakamlık sınavının 3 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, 77 kaymakam adayı alınacağını duyurarak, "Siz şimdiden çalışmaya başlayın" dedi.
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2023
Beklediğiniz haberi paylaşıyorum;
Kaymakamlık Sınavımızı
3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 7️⃣7️⃣ Kaymakam adayı alıyoruz🇹🇷… pic.twitter.com/nrj6qDHLuI