Bakan Yerlikaya: ’Uzuner’ ve ’Pelit Çetesi’ olarak bilinen iki ayrı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sinop ve İstanbul’da “Kafes Operasyonları” düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, düzenlenen operasyonlar kapsamında “Uzuner” ve “Pelit Çetesi” olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün çökertildiğini, çok sayıda altın, yüksek miktarda döviz ele geçirilirken 40 milyon Türk lirası tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilen 8 şüpheliye ait toplam 153 banka hesabına mahkeme tarafından el konulduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop ve İstanbul’da “Kafes Operasyonları” ile “Uzuner” ve “Pelit Çetesi” olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sinop ve İstanbul’da “Kafes Operasyonları” çerçevesinde “Uzuner” ve “Pelit Çetesi” olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Uzuner suç örgütü: Sinop merkezli, Trabzon ve İstanbul olmak üzere üç ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalandı. 13 çete mensubu tutuklandı. 1 çete mensubuna adli kontrol kararı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uzuner olarak bilinen, liderliğini Necati Kerim Uzuner’in yaptığı ve 8 suç örgütü yöneticisinin olduğu organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için Sinop, Trabzon ve İstanbul olmak üzere üç ilimizde 14 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızı bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan aradıkları ve kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak dolandırdıkları, elde ettiği paraları ise kripto paraya çevirdikleri tespit edildi. Operasyonda 40 milyon Türk lirası tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilen 8 şüpheliye ait toplam 153 banka hesabına mahkeme tarafından el konuldu."

PELİT ÇETESİ ÜYESİ 25 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Pelit Çetesi olarak bilinen, liderliğini Rıfat Albayrak’ın yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Ormanlık alanlarda kesim yapmak suretiyle açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara satarak, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve Orman Kanunu’na muhalefet suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 25 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli işlemleri devam ediyor. Operasyonlar neticesinde 15 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda altın, yüksek miktarda döviz ve para ele geçirildi."