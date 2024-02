Bakan Yerlikaya: "Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz"

Asrın felaketinden ağır yara alan Malatya’da deprem sonrası yapımına başlanan kalıcı deprem konutlarından 6 bin 181’i İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katıldığı kura programı ile hak sahiplerine teslim edildi. Bakan Yerlikaya, her ay 15-20 bin konutu teslim edeceklerini belirterek yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceklerini söyledi.



6 Şubat 2023’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yara alan illerden biri olan Malatya’da yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen AFAD tarafından düzenlenen kura çekim programına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca ile çok sayıda kurum müdürü ve depremzede vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti ile sürdü. Vali Ersin Yazıcı’nın açılış konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın botuna basmasıyla kura çekimi başladı.

Bakan Yerlikaya, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketini hep birlikte asrın dayanışması ve birlikteliği ile açtıklarını ifade ederek, “İşte bugün de bu zorluklardan birini daha aşıyoruz. Malatya’da siz kıymetli kardeşlerimizle birlikte deprem konutlarımızın kura ve anahtar teslim törenini şükürler olsun gerçekleştiriyoruz. Depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmada hiç şüpheniz olmasın. Biz nerede olursak olalım, kalbimizle, aklımızla, fikrimizle, ruhumuzla hep sizlerin yanında olduk, sizinle birlikte olduk. Biz depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi unutmadık, depremde enkaz altında kalan hayalleri hiç unutmadık, unutmayacağız. Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz ancak diğer tüm kayıplarımızı telafi etmekte Allah’ın izniyle kararlıyız. İşte yıkılan evlerin daha modern ve güvenliğini yeniden yapacağız demiştik. Yıkılan işyerlerinin daha ferah daha modern yeniden inşa edeceğiz demiştik, şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız demiştik ve hamdolsun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakın değerli kardeşlerim tüm dünya bunu söylüyor ve ben her gittiğimiz yerde tüm kabin üyesi arkadaşlarımıza vekillerimize bunu söylüyoruz. Tüm dünya diyor ki dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

Hedeflerinin 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmak olduğunu ifade eden Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini siz kıymetli hak sahipleriyle buluşturacağız. Yılsonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini Allah’ın izniyle hak sahiplerimize teslim edene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Toplam hak sahibimiz 389 bin. Bunun tamamını Allah’ın izniyle önümüzdeki yıl sizlere teslim edeceğiz. Malatya’da 69 bin 471 konut, 8 bin 163 iş yeri 2 bin 587 ağıl olmak üzere toplam 80 bin 221 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün sizlerle beraber 5 bin 140’ı il ve ilçe merkezlerimizde bin 41’i de kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutumuzun kurallarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine vereceğiz. Yine yaklaşık 18 bin konutunuzun yapımı da olanca hızıyla devam ediyor. Bir yandan da ihalelerimizi yapıyoruz. İnşallah devam edenleri de hızlıca bitirecek ve sizlere teslim edeceğiz. Deprem bölgesinde hayat yeniden normale dönene kadar ellerimizi sizlerin ellerinden bir an olsun ayrılmayacak, siz gönlünüzü ferah tutun. Malatya’mızı çok daha güçlü bir şekilde Allah’ın izniyle yeniden ayağa kaldıracağız. Yeniden aziz milletimizin göz bebeği yapacağız. Malatya’mız için gece gündüz, kar kış demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygularla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize ve aziz milletimize tekrar başsağlığı diliyor, kuralarını çekerek anahtarlarını teslim edeceğimiz yeni yuvaların hayırlı olmasını diliyorum. Depremin ilk anından itibaren asrın birlikteliğine liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyorum. Yeni yuvalarına kavuşan tüm vatandaşlarımıza, Malatyalı kardeşlerimizin dualarında ki gibi ‘Haneniz şen ola’ diyorum. İnşallah yeni yuvalarınızda şen olasınız” şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya’nın konuşmasın ardından kurada acı çıkan hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.