Bakan Yerlikaya’ya Genel Kurul’da kayyum protestosu: “Kayyum halk iradesine darbedir”

TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Yürütme adına Genel Kurul’a hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kürsüdeki konuşması sırasında CHP ve DEM Parti Milletvekilleri ellerindeki dövizlerle kayyum atamalarını protesto etti.

Milletvekilleri ellerinde; Bakan Yerlikaya’nın konuşması boyunca “Kayyum halk iradesine darbedir” ,”Kayyuma değil, halka bütçe”, “Seçim hak, kayyum darbe” yazılı dövizleri taşıdı.