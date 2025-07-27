Bakan Yumaklı: 4 yangın devam ediyor, 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarıyla ilgili son duruma ilişkin bilgilendirme yaptı. Yumaklı, Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş'taki yangınların sürdüğünü, 3 ilde 4 yangın olduğunu bildirdi.

Yumaklı şu bilgileri verdi:

"Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş'taki yangınlar devam ediyor. Bursa'da Orhaneli ve Kestel ilçelerinde iki ayrı yangın çıkmıştı. Gün içerisindeki aşırı rüzgar yeniden alevlenmelere sebep oldu.

3 ilimizde 4 yangın var. Bursa'da devam eden iki yangın ile Karabük ve Kahramanmaraş'taki yangınlar devam ediyor. Orhaneli'de aşırı rüzgar oldu ve yeniden alevler yükseldi. Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz.

Bursa'da 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi.

Büyüme potansiyeli olan yangınlardı. Havanın çok aşırı sıcak olması sebebiyle yeniden alevlerin yaşanması sebebiyle soğutma çalışmaları bitine kadar tam kontrol sağlandı diye aktarmıyoruz bilgiyi.

Bursa Karabük ve Kahramanmaraş'taki yangınlar devam ediyor. Bursa'da Orhaneli ve Kestel ilçelerinde iki ayrı yangın çıkmıştı. Gün içerisindeki aşırı rüzgar yeniden alevlenmelere sebep oldu.

Karabük'teki coğrafi şartlar ekiplerimizin müdahalesini zorlaştırıyor.

Kahramanmaraş'taki yangının enerjisini düşürdük. Hava araçlarıyla ulaşabildiğimiz tüm alanlara ulaşacağız. Tedbiri elden bırakmayacağız.

Bu mücadeleye saygı duymayanlar var. Çeşitli dezenformasyonlar ile yapılanları farklı anlatanlar var. Onlarla mücadele ederek vaktimizi kaybetmek istemiyoruz. Doğru bilgileri biz buradan kamuyouna aktarıyoruz, aktarmaya devam edeceğiz."