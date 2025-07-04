Bakan Yumaklı: 7 orman yangını kontrol altına alındı, mücadele devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün Türkiye genelinde çıkan 10 büyük orman yangınıyla ilgili son durumu paylaştı.

"Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda: İzmir (Buca ve Ödemiş), Bursa (Yenişehir), Eskişehir (Seyitgazi), Balıkesir (Savaştepe), Kahramanmaraş (Andırın) ve Çanakkale (Çan) yangınlarında kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmaları sürmektedir.

Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı’da yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken, tamamen söndürmek için çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Yumaklı, Hatay Dörtyol’da ise saat 16.19’da başlayan yangına 11 dakika içinde ilk müdahalenin yapıldığını bildirdi. Yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara ekiplerinin sevk edildiğini vurgulayan Yumaklı, “Gece boyunca kontrol altına almak için yoğun mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, “Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden Yeşil Vatan’ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diyerek yangınla mücadeledeki kararlılıklarını yineledi.