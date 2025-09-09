Bakan Yumaklı açıkladı: 44 ilde hayvan pazarları yeniden açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığının yeni serotipi nedeniyle Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin'de kapatılan hayvan pazarlarının açıldığını belirterek, "Kısa zaman içinde 81 ilimizdeki hayvan pazarlarını açmış olacağız." ifadesini kullandı.

İlk olarak Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'nde hayvan pazarlarının açıldığını ifade eden Yumaklı, ardından aralarında Ankara, Konya, Bursa ve Kayseri'nin de bulunduğu 31 ilde hayvan pazarlarının aktif hale geldiğini belirtti.

Bakan Yumaklı şunları kaydetti:

"Hayvansal üretimin merkezlerinden Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin'de aşılama oranı yüzde 85'i geçti. Bu kentlerdeki hayvan pazarlarını bugün yeniden açtık. Böylelikle 44 ilimizde hayvan pazarı aktif hale geldi. Kısa zaman içinde 81 ilimizdeki hayvan pazarlarını açmış olacağız. Bu aşılama seferberliğinde, yurdumuzun dört bir köşesindeki veteriner hekimlerimiz fedakarca görev yapıyor. Hızlı aşılama ve kontrollü şekilde hayvan pazarlarının açılmasıyla önümüzdeki günlerde üreticimiz de daha fazla rahatlayacak. Üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdüreceğiz."