Bakan Yumaklı açıkladı: 6 ilde kapatılan hayvan pazarları açılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığı ile mücadele kapsamında Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır’da kapatılan hayvan pazarlarının önümüzdeki hafta yeniden açılacağını kaydetti.

Yumaklı, "Bir şap hastalığı, maalesef 1965'ten sonra ilk defa ülkemizde oldu. Ama ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu buradan da ifade etmek istiyorum. Bizim Şap Enstitüsü diye bir kurumumuz var, kadim bir kurum. Hemen, derhal bu yeni şap cinsine karşı aşıyı geliştirdi" diyerek, hastalığa karşı hızlı bir şekilde aşı üretildiğini belirtti.

YÜZDE 85'İN ÜZERİNDE BAŞARI ORANI OLAN PAZARLAR AÇILIYOR

Aşı çalışmalarında yüzde 85'in üzerinde bir başarı oranına ulaşılan illerde hayvan pazarlarının açılmaya başlandığını söyleyen Bakan, "Aynı şekilde 38 ilimizi açmıştık. Önümüzdeki hafta inşallah Erzurum'da, Kars'ta, Ardahan'da, Ağrı'da, Artvin'de ve Iğdır'da hayvan pazarlarını açacağız. Oradaki aşılamalar belli bir orana ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bayburt'taki duruma da değinen Bakan Yumaklı, "Yine aynı şekilde Bayburt'ta da arkadaşlarımız bugün 8 kişilik bir ilave ekiple geldiler. Zaten bunun dışında da yine ilave ekipleri göndereceğiz. İnşallah Bayburt'u da 15 gün içerisinde aşılamaları tamamlayarak hayvan pazarlarını açmış olacağız" şeklinde konuştu.