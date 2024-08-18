Bakan Yumaklı açıkladı: Karşıyaka, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altına alındı

İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'deki orman yangınları kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları ile ilgili son duruma ilişkin İzmir Yamanlar Seyirtepe’de açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'deki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Devam eden 5 yangın var, söndürme çalışmaları sürüyor.