Bakan Yumaklı açıkladı: Orman yangınlarında son durum ne?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Çok sayıda kentte ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yoğun müdahalelerde bulunulduğunu belirten Yumaklı, "Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı, Manisa Şehzadeler yangınları tamamen kontrol altına alındı. Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, soğutma çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, devam eden Manisa Soma yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, Çanakkale Merkez'de ise hava ve kara araçlarıyla beraber mücadelenin sürdüğünü kaydetti.