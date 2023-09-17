Bakan Yumaklı, Alanya'daki orman yangınını havadan inceledi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınını "Otağ" adlı ileri görüş sistemlerine sahip yangın yönetim uçağıyla havadan inceledi.
Bakan Yumaklı, Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangın bölgesine geldi.
Yangından zarar gören yerleri ve yangınla mücadeleyi "Otağ" adlı ileri görüş sistemlerine sahip yangın yönetim uçağıyla inceleyen Yumaklı, beraberindeki Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.