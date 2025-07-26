Bakan Yumaklı: Antalya Muratpaşa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa Güzeloba’da çıkan orman yangını hakkında açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, “Antalya Muratpaşa Güzeloba’da çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alınmış, Manisa Akhisar’daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanlarımızla birlikte, mücadelemizi durmaksızın sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.