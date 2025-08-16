Bakan Yumaklı: "Bursa, Zonguldak, Bartın, Muğla, Balıkesir’deki yangınlar kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/Amasra, Muğla/Fethiye, Balıkesir/Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır. Adıyaman/Besni ve Balıkesir/Erdek yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Kocaeli/Karamürsel, Karaman/Ermenek, Afyonkarahisar/Bolvadin yangınlarının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda enerjisi düşürülmüştür. Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz" dedi.