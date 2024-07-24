Bakan Yumaklı'dan hayvan katliamının önünü açan kanun teklifiyle ilgili açıklama

Hayvan katliamının önünü açacak kanun teklifiyle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hükümetimiz bu konuda kararlı, Meclisimiz gereğini yapıyor, bu husus çözülecek" dedi. Yumaklı ayrıca düzenlemeye uymayan belediyeler için hapis cezası öngörüldüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan katliamının önünü açacak kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle ilgili "Hkümetimiz bu konuda kararlı" diyen Yumaklı, "Meclisimiz gereğini yapıyor, toplumun her kesiminden insanı mağdur edecek bu husus çözülecek" diye konuştu.

Yumaklı, iktidarın hazırladığı düzenlemeye uymayan belediyeler için de 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.

Yumaklı'nın açıklamaları özetle şöyle:

"Artık herkes kabul ediyor ki bu popülasyonun artması sebebiyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi söz konusu. Temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra popülasyonun kontrolü için kısırlaştırma ve rehabilitasyon.

Hükümetimiz bu konuda kararlı, Meclisimiz gereğini yapıyor, toplumun her kesiminden insanı mağdur edecek bu husus çözülecek. 'Alacaklar, hepsini öldürecekler' gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Önerdiğimiz husus sahiplendirme.

Bu yasanın bir 'katliam yasası' şeklinde söyleniyor olması, anlam veremediğimiz bir husus. Biz bunu hazırlarken sorunu çözmeye odaklandık. Sokakta başıboş, hiçbir kontrolü olmayan, hastalık yayma riski olan, toplumsal hayatı etkileyen bir durumu ortadan kaldırmak için yaptık. Bu hayvanların sokaklardan toplanması gerekir. Sahiplikle ilgili bir sürecin yaşanması gerekir. Rehabilite edilmeleri, popülasyonun kontrol altına alınması için kısırlaştırmaları gerekir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra bile halihazırda bakılacak olan hayvan varsa yerel yönetimlerin de bakımevlerinde bakması gerekir. 'Hepsini alıp öldürecekler.' Hiçbir zaman için böyle bir şey ne düşünüldü ne de önerildi."

ORMAN YANGINLARI

Bakan Yumaklı, yanan orman alanlarının imara açıldığı iddialarının 'kesinlikle yalan olduğunu, Bakanlığın bu alanları fidanla buluşturduğunu' savundu.

"TUSAŞ'a yaklaşık 5 ton kapasiteli 8 yangın söndürme helikopteri siparişini verdik. İnşallah 2028'den itibaren teslimatlar başlayacak" diyen Yumaklı, "Bizim 25 bin arkadaşımız var, onları çok fazla görmeyiz, güvenlik güçlerimiz gibi yeşil vatanı korumak için canlarını hiç sayarlar" şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu, tarla yakılması, izmarit atılması ve mangal yapılması gibi nedenlerle çıktığını söyledi.