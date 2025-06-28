Bakan Yumaklı'dan orman yangınları hakkında açıklama

Ülkede son iki günde toplam 113 orman yangını yaşandı, 6 yangın ise sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangınlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yumaklı, gazetecilere, son iki günde 113 büyük ölçekli yangının meydana geldiğini, çalışmaların sürdüğü 6 yangının kaldığını belirtti.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Yumaklı, risk teşkil eden 3 yangının bulunduğunu aktararak, şu ana kadar Sakarya'da 2 mahalle, Bilecik'te ise 11 köyün tedbiren tahliye edildiğini söyledi.

Sakarya ve Bilecik'teki yangınlarda vatandaşlardan sağlık problemi yaşayan kimsenin olmadığına değinen Yumaklı, "Yangının çıkış sebebi olduğu değerlendirilen 3 kişi, Valiliğimizin talimatıyla gözaltına alınmış durumda" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, yangının etki alanına ilişkin bilginin alevlerin sönmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.