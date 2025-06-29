Bakan Yumaklı'dan orman yangınları hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının çıktığı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Orman Yönetim Aracı'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, dün akşamki bilgilendirmede yurt genelinde Sakarya-Bilecik, Manisa-Akhisar, Bolu-Göynük, Bilecik-Osmaneli yangınlarının aktif olarak devam ettiğini aktardıklarını anımsattı.

Yumaklı, "Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük kontrol altına alındı. Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor" açıklamasında bulundu.

Sakarya-Bilecik ve Manisa Akhisar'daki soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yumaklı, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini, zaman zaman tütmelerin yaşanabileceğini ancak bunun endişe verecek bir durum olmadığını anlattı.

Bakan Yumaklı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğüne değinerek, Sakarya-Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmurun ekiplerin işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Sakarya-Bilecik hattında devam eden çalışmalarda ekiplerin dün gece bütün güçlerini vererek 5-6 saatte yaklaşık 58 kilometrelik orman yolu açtığını bildiren Yumaklı, "Buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak açısından bu çok çarpıcı bir rakam. Arazinin çok engebeli ve çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı ama hamdolsun şu an itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum" diye konuştu.