Bakan Yumaklı'dan orman yangınları nedeniyle açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yeşil vatanı korumak hepimizin görevi. Lütfen açık alanda ateş yakmayın, çöp yakmayın, sigara izmariti atmayın" ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına karşı açıklama yaptı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına dikkati çeken Yumaklı, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Aliağa'da yüzlerce ağacın kül olduğunu vurgulayan Yumaklı, yangınların gerekçelerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yangınların çoğu 'küçük bir dikkatsizlikten' çıkıyor ama sonucu hiç de küçük olmuyor. Yeşil vatanı korumak hepimizin görevi. Bir defa daha söyleyelim, lütfen açık alanda ateş yakmayın, çöp yakmayın, sigara izmariti atmayın. Cezası ağır, daha nasıl anlatabiliriz ki? Doğaya verdiğimiz zarar yarınımıza, geleceğimize verilmiş bir zarardır. Geleceğimizi dikkatsizlik sonucu yakmayalım."