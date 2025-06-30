Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Karaköy Orman Deposu'nda Türkiye'deki orman yangınlarının son durumunu paylaşan Yumaklı, ülke genelinde 13 büyük yangınla mücadele ettiklerini, şu anda 6 yangının aktif olduğunu söyledi.

Yumaklı, Akhisar'daki yangında rüzgarın etkili olduğunu, İzmir Seferihisar ve Menderes'te durumun hâlâ ciddiyetini koruduğunu belirterek, rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığını ifade etti.

Antakya'daki yangında da rüzgarın kuvvetli olduğunu belirten Yumaklı, "Arkadaşlarımız, şu anda müdahale ediyorlar ancak hava araçlarını maalesef kaldıramıyoruz. Aydın Sultanhisar'da bugün yine öğle saatlerinde yangın çıktı. O, devam ediyor. Muğla Bodrum, birkaç saat öncesinde o da maalesef bizim yangın yönetim merkezimize bilgi olarak düştü" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Akhisar'daki yangına 3 uçak, 7 helikopter, 43 arazöz ve yaklaşık 900 personelle müdahale ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, o tek noktaya konsantre olmuş vaziyetteler. Yangının başlamasından itibaren Valiliğimiz ve buradaki bütün arkadaşlarımızın risk değerlendirmesi sonucu 12 yerleşim yeri tedbiren tahliye edildi. Herhangi bir yaralanan ya da sağlık sorunu olan vatandaşımızın olmaması sevindirici. Rüzgar şartları elverirse inşallah buradan bu gece olmadan hayırlı haberler vermeyi umuyoruz. İzmir, Seferihisar ve Menderes'te 4 uçak, 14 helikopter ve 106 arazöz ile birlikte binin üzerinde çok farklı kurum ve kuruluşların tabii katkıları var. Onları tek tek saymayacağım. Burada sabah 3 noktada çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı söylemiştim. Hâlâ aynı yerler devam ediyor."

Yumaklı, Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınına 30 arazözle müdahalede bulunulduğunu, olumsuz hava koşulları nedeniyle sevk ettikleri hava araçlarını kaldıramadıklarını anlattı.