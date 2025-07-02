Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

İzmir, Manisa ve Bilecik'te yaşanan orman yangınları kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde yaşanar orman yangınları hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yumaklı, "İzmir'in Seferihisar ve Menderes, Manisa'nın Akhisar, Kula ve Saruhanlı ile Bilecik'in Vezirhan ilçesindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Hatay'ın Antakya ve Manisa'nın Ahmetli ilçelerinde ise büyük oranda kontrol sağlandı, soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadesini kullandı.

Yumaklı, "Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki 1 hafta yangın riski çok yüksek. Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle, alevlerle mücadeleye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü 'Yeşil Vatan', hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur. Bunun için hatırlatmalarımızı tekrar yapalım: Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöpe atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112'yi arayalım."