Bakan Yumaklı'dan yangınlarla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Buca’daki yangının tamamen, Menderes ve Seferihisar’daki yangınların ise kısmen kontrol altına alındığını belirterek 15 Ekim'e kadar dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Hatay’daki yangına dünden bu yana 8 uçak, 12 helikopter, 1000’in üzerinde arazöz ve araç ile 2 bin 700’den fazla personelle müdahale edildiğini belirten Yumaklı, "Yangının etkilediği Oğlakören, Dikmece, Gülderen, Karaali, Üçgedik, Alahan mahallelerinde tedbiren tahliye edilen 1400’den fazla vatandaşımız evlerine dönmeye başladı" dedi.

İzmir’de Buca’daki yangının tamamen, Menderes ve Seferihisar’daki yangınların ise kısmen kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, Manisa’nın Akhisar ve Kula ilçelerindeki yangınlarda da enerjinin düşürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Manisa Ahmetli’de yangının kontrol altına alınmasında önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Yumaklı, Bilecik Vezirhan’daki yangında da durumun stabil olduğunu aktardı.

"15 EKİM’E KADAR DİKKAT" UYARISI

Meteorolojik şartların 15 Ekim’e kadar orman yangını riskini yüksek tuttuğuna dikkat çeken Yumaklı, vatandaşlara açık alanlarda ateş yakmama ve yangına sebep olabilecek malzemeleri gelişigüzel atmama çağrısı yaptı. Yumaklı, "Lütfen hassas olalım. Özellikle sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar bir araya geldiğinde yangın riski çok artıyor" dedi.

Türkiye’nin yangınlarla mücadelede uluslararası düzeyde otorite konumunda olduğunu savunan Yumaklı, "Cumhuriyet tarihinin en güçlü makine, ekipman, hava ve kara gücüne sahibiz. Personelimizin tecrübesi ve kurumlarımızın koordinasyonuyla birçok ülkenin bilgi talep ettiği noktadayız" diye konuştu.

BİLECİK'TEKİ YANGIN 11 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan Bilecik’in Vezirhan beldesine bağlı Ertuğrulgazi (Zorban) Mahallesi’nde başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 11 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanırken, bölgede 25 arazöz, 10 itfaiye aracı, 3 helikopter ve 5 jandarma asayiş timi görev yaptı.

Yangında tedbir amacıyla Kuyubaşı köyünde 25 kişi, 35 küçükbaş, Örenköy köyünde ise 90 kişi, 60 küçükbaş ve 40 büyükbaş yerleşimlerinden tahliye edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.