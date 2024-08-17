Bakan Yumaklı duyurdu: Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının yaşanmaması için yurttaşlara hassasiyet çağrısında bulundu.

6 YANGIN DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan orman yangınının kontrol altına alındığını duyuran Yumaklı, "Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor" dedi.

Yumaklı, son 3 gün içerisinde başlayan ve devam eden yangınlarından 69'unun kontrol altına alındığını, 6 yangının ise devam ettiğini ifade etti.

İZMİR'DEKİ YANGIN VADİ İÇERİSİNE SIKIŞTI

Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangının bir vadinin içerisine sıkıştığını, uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleyle söndürülmesini beklediklerini söyledi.

İzmir'de devam eden yangınlarla ilgili "Halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil" diyen Yumaklı'nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes'te enerji düşürüldü. Yeni bir yangın çıkmazsa biz bu yangınlara öncelik vereceğiz.

YURTTAŞLARA UYARI

Bizi en çok meteorolojik şartlar oluşturuyor. Düşük nem ve yüksek sıcaklıkla uyarısını söylemiştim. Bir kibrit bile çakmamalarını, iaraçlarının pencerelerinden zmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını özellikle rica ediyorum.

Bu yangınların söndürülmesiyle ilgili bizlerin kabiliyeti, kapasitesi, hava gücü, yerde arkadaşlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın hassasiyeti olmazsa başaramayız. Yangınla mücadelede en büyük şey yangın çıkmamasını sağlamaktır.

9 KİLOMETRELİK BİR HAT OLUŞTU

Bütün yangınların tamamında can kaybı yok. Yanan alanlarda yaşayan canlıların yok olması, etkilenmesi kimsenin arzu etmediği bir şey. Bunlar için çok üzgünüz. İnsanlar canların böyle yok olmasını istemez.

9 km'lik bir hat oluştu. Açık alanlar var. Sadece orman alanları yok. Her şey bittikten sonra teşkilatımız etkilenen alanları bildirecek. Etkilenen alan yanan alan değildir. Bunlarla ilgili kesin olarak arkadaşlarımız açıklıyor."