Bakan Yumaklı: "Eskişehir'de başlayan yangında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı hayatını kaybetti"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; "5 orman çalışanımızı ve 5 AKUT çalışanımızı kaybettik. 14 arkadaşımızın da hastanedeki tedavileri sürüyor" dedi.

Yumaklı, Ankara Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişi aniden değişen rüzgarın, alevlerin onlara çevrilmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Yaralılardan 14'ü tedavi altında. 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum."