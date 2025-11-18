Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'ne 496 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) 496 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

OGM, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre 496 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre mühendis, büro personeli, avukat, biyolog ve diyetisyenin de aralarında bulunduğu lisans mezunu kadroların yanı sıra ön lisans mezunu laborant ve tekniker ile ortaöğretim mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, şoför–operatör, garson, bulaşıkçı ve temizlik personeli alınacak.

Dağılıma göre en fazla alım 296 şoför–operatör ve 135 temizlik personeli için yapılacak. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr) gerçekleştirilecek.