Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı

Bakan Yumaklı, devam eden orman yangınlarındaki son durumu paylaştı. "Aydın/Çine, Muğla/Milas yangınlarının, müdahaleler sonucu enerjisi düşürüldü" diyen Yumaklı, Alanya'daki yangına müdahalenin ise sürdüğünü bildirdi.

Güncel
  • 19.09.2025 16:29
  • Giriş: 19.09.2025 16:29
  • Güncelleme: 19.09.2025 16:34
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/Köyceğiz ve Antalya/Alanya'daki orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiğini, Aydın/Çine ve Muğla/Milas'taki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü bildirdi.

Yumaklı, X hesabındaki paylaşımında, ülkede devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla/Köyceğiz'de devam eden orman yangınında, rüzgar hızının zaman zaman saatte 71 kilometreye kadar ulaştığına dikkati çeken Yumaklı, "10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı ve 506 personelle cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor. Antalya/Alanya yangınına ise saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgara karşı, 2 uçak, 9 helikopter, 190 kara aracı ve 534 personelle müdahalemiz aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yumaklı dün gece saatlerinde başlayan, Aydın/Çine ve Muğla/Milas'taki yangınlara da değinerek, "Aydın/Çine, Muğla/Milas yangınlarının, hızlı ve etkili müdahaleler sonucu enerjisi düşürüldü" değerlendirmesinde bulundu.

