Bakan Yumaklı: Şu an endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok" dedi.

Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildiren Yumaklı ayrıca "Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor