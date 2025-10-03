Bakan Yumaklı: "Tarımsal destek ödemelerini bugün yatırıyoruz"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 349 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 349 milyon TL tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını açıkladı.
Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçimizin emeğine güç, toprağımıza bereket katıyoruz. 349 milyon TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Yumaklı'nın paylaştığı görselde desteklere ilişkin şu detaylara yer verildi:
İpek Böceği yetiştiriciliği desteği: 168 milyon 346 bin 470 lira
Kırsal Kalkınma yatırımları desteği: 100 milyon 475 bin 606 lira
Bireysel Sulama sistemleri desteği: 74 milyon 76 bin 612 lira
Hububat, Baklagil, ve Dene Mısır desteği: 3 milyon 501 bin 17 lira
Yağlı Tohumlu Bitkiler desteği: 1 milyon 161 bin 257 lira
Sertifikalı Fidan kullanım desteği: 957 bin 280 lira
Mazot, gübre desteği: 481 bin 758 lira