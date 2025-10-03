Bakan Yumaklı: "Tarımsal destek ödemelerini bugün yatırıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 349 milyon TL tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını açıkladı.

Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçimizin emeğine güç, toprağımıza bereket katıyoruz. 349 milyon TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yumaklı'nın paylaştığı görselde desteklere ilişkin şu detaylara yer verildi:

İpek Böceği yetiştiriciliği desteği: 168 milyon 346 bin 470 lira

Kırsal Kalkınma yatırımları desteği: 100 milyon 475 bin 606 lira

Bireysel Sulama sistemleri desteği: 74 milyon 76 bin 612 lira

Hububat, Baklagil, ve Dene Mısır desteği: 3 milyon 501 bin 17 lira

Yağlı Tohumlu Bitkiler desteği: 1 milyon 161 bin 257 lira

Sertifikalı Fidan kullanım desteği: 957 bin 280 lira

Mazot, gübre desteği: 481 bin 758 lira