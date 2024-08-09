Bakan Yumaklı: "Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi.

1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. 🌱 pic.twitter.com/WXIBdwTIzI — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 9, 2024

Yumaklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.”