Bakan Yumaklı: "Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi.
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi.
1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 9, 2024
Hayırlı ve bereketli olsun. 🌱 pic.twitter.com/WXIBdwTIzI
Yumaklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.”