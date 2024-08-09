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Bakan Yumaklı: "Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi.

Güncel
  • 09.08.2024 18:24
  • Giriş: 09.08.2024 18:24
  • Güncelleme: 09.08.2024 18:30
Kaynak: AA
Bakan Yumaklı: "Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz"
AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi.

Yumaklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.”

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