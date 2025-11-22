Bakan Yusuf Tekin hâkimliğe soyundu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Muhalefetin itirazları arasında geçen bütçenin komisyon görüşmelerinde zaman zaman tansiyon da yükseldi. Muhalefetin istifaya davet ettiği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantının soru-cevap bölümünde tepkilere yol açan ifadeler kullandı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısının son bölümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, milletvekillerinin sorularını yanıtlaması için 30 dakika süre verildi. Soruların büyük bölümünü, “Yazılı yanıt göndereceğiz” diyerek yanıtsız bırakan Bakan Tekin, diploma ve denkliklerle ilgili sahtecilik iddiasına yönelik soruyu ise çarpıcı ifadelerle yanıtladı.

İMAMOĞLU’NA YARGI

Diploma ve denklik sahteciliği skandalına yönelik soruyu bir cümle ile geçiştiren Bakan Yusuf Tekin, konuyu İBB iddianamesine bağladı. MEB ve YÖK’ün sahtecilik iddiasına yönelik soruşturma başlattığını belirten Tekin, “Peki, ben bir soru soracağım, 15 milyon İstanbullunun kişisel verilerini, siyasi çıkarları uğruna satan bir kişi için niye bir şey demiyorsunuz?” dedi.

CHP’DEN TEPKİ

Tekin’in sözleri CHP milletvekillerinin tepkisine yol açtı. CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Yok öyle bir şey, sattığını nereden biliyorsun?” diye sorarken CHP’li Sibel Suiçmez, “Yasama yürütme gibi, yürütme yasama gibi konuşuyor. Ne güzel memleket” tepkisini gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Veli Ağbaba ise şunları söyledi: “Siz, ‘15,5 milyon İstanbul’un verisini sattınız’ dediniz, konuyla ne ilgisi var bilmiyorum. Ulaştırma Bakanı daha hâkim konuya, o biraz daha insaflı, o da 4,5 milyon diyor. Bakın, bu iddia savcılık iddianamesinde yok, sayı yok. Bu yalanın kaynağı olan iddianamede, ‘Hangi yabancı firmaya nasıl satılmış?’ diye bir cümle yok. Bunu dünya âlem biliyor ki bu siyasi bir operasyon. ‘Ahmak’tan, diplomadan, yolsuzluktan bir şey tutmayacağı belli oldu, bir de casusluk açtınız başınıza.”