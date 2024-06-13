Bakan Yusuf Tekin, kız öğrencileri mezuniyet törenine almayan müdürü savundu

Kocaeli’nde bir lisede öğrencilerin okul yönetimi tarafından “uygusuz kıyafet” gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamasının yankıları sürüyor. Kocaeli Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış” dedi.

Kocaeli'nde bir lisede, askılı elbise giyen kız öğrenciler 'uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmazken tepkilerin ardından yaşanan skandal hakkında soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaşananları "Basit bir olay" şeklinde yorumladı.

Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Tekin, şu ifadelere yer verdi:

“Bizi eleştirin tamam da öğretmen arkadaşlarımızın ne günahı var? 180 iş günü boyunca bu insanlar fedakâr bir biçimde sizin, bizim veliler olarak evde ilgilenemediğimiz çocuklarla ilgileniyorlar. Basit bir olay yüzünden... Bütün öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak adına biraz daha hassas davranalım. Biz çözmediysek bizi eleştirsinler ama o arkadaşlarımızın emekleri heba oldu.”

"OLAY KISA ZAMANDA ÇÖZÜLMÜŞ"

“Şimdi okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş” diyen Tekin, “Katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'Yer kalırsa sizi alırız' diye başlayan tartışma başka boyuta evriliyor. Ekranlara, sosyal medyaya olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm. Zaten olay da kısa zamanda çözülmüştür” diye konuştu.

"BİR SÜRÜ İNSAN ZAN ALTINDA KALIYOR"

Tekin sözlerine şöyle devam etti:

“Öğretmenimizin süreç içinde çalışmalar gündem olmuyor. 76 bin okulun içinden bir tanesinde olan olay bütün kitleyi zan altında bırakacak hale getiriliyor. Ben kamuoyunda olumlu şeylerin paylaşılmasını, olumsuz şeyleri bizimle paylaşmalarını istiyorum. Orada ilçe ve il müdürümüz anında müdahale etmiş, problem çözülmüş zaten. Okul müdürümüz başlangıçta kontrolü kaybediyor. Biz de zaten gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. İhmal varsa gereken kişiler cezalandırılır. İhmal yoksa bir sürü insan zan altında kalıyor.”