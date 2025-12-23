Bakan zammı duyurdu: 2026’da köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri ne kadar olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yeni yılda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 oranında zam yapılacağını açıklamasının ardından ücretler merak konusu oldu.

1 Ocak’tan itibaren gelecek zammın ardından hangi köprüde veya otoyolda geçiş ücretinin ne kadar olacağını derledik.

Bakan’ın açıkladığı orana göre yeni yılda bazı köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri şöyle:

1- Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi

• Aks aralığı 3.20 m’den küçük iki akslı araçlar: 58,98 TL

• Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m.’den büyük ukome kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar: 75,29 TL

• 3 akslı her türlü araçlar: 168,16 TL

• 4 ve 5 akslı her türlü araçlar: 332,55 TL

• 6 ve yukarı akslı araçlar: 440,47 TL

• Motosikletler: 25,10 TL

​2- Osma​ngazi Köprüsü​ Geçiş Ücretleri Tarifesi

• 1. Sınıf araçlar: 997,65 TL

• 2. Sınıf araçlar: 1.593,72 TL

• 3. Sınıf araçlar: 1.894,90 TL

• 4. Sınıf araçlar: 2.516,07 TL

• 5. Sınıf araçlar: 3.174,90 TL

• 6. Sınıf araçlar (Motosiklet): 696,47 TL

3- Yavuz Sultan S​elim Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi

• 1. Sınıf araçlar: 100,39 TL

• 2. Sınıf araçlar: 138,04 TL

• 3. Sınıf araçlar: 250,98 TL

• 4. Sınıf araçlar: 640,00 TL

• 5. Sınıf araçlar: 790,59 TL

• 6. Sınıf araçlar: 69,02 TL

4- 1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi

• 1. Sınıf araçlar: 997,65 TL

• 2. Sınıf araçlar: 1.242,35 TL

• 3. Sınıf araçlar: 2.233,72 TL

• 4. Sınıf araçlar: 2.478,43 TL

• 5. Sınıf araçlar: 4.712,15 TL

• 6. Sınıf araçlar: 250,98 TL

5​- KGM Anadolu Otoyolu (Ç​amlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi ) Geçiş Ücretleri

• 1. Sınıf araçlar: 337,57 TL

• 2. Sınıf araçlar: 390,27 TL

• 3. Sınıf araçlar: 522,04 TL

• 4. Sınıf araçlar: 675,14 TL

• 5. Sınıf araçlar: 810,67 TL

• 6. Sınıf araçlar: 135,53 TL

6- KGM İzmir - Ç​eşme Otoyolu Ge​çiş Ücretleri

• 1. Sınıf araçlar: 52,71 TL,

• 2. Sınıf araçlar: 56,47 TL,

• 3. Sınıf araçlar: 101,65 TL,

• 4. Sınıf araçlar: 115,45 TL,

• 5. Sınıf araçlar: 148,08 TL,

• 6. Sınıf araçlar: 20,08 TL,

7- KGM​ İzmir - Aydın Otoyolu (Işıkkent - Aydın Batı Kesimi ) Geçiş Ücretleri

• 1. Sınıf araçlar: 72,78 TL,

• 2. Sınıf araçlar: 81,57 TL,

• 3. Sınıf araçlar: 115,45 TL,

• 4. Sınıf araçlar: 148,08 TL,

• 5. Sınıf araçlar: 168,16 TL,

• 6. Sınıf araçlar: 32,63 TL,

8- KGM Çukurova Otoyolları (Adana Doğu - Gaziantep Batı​ kesimi) Geçiş Ücretleri​

• 1. Sınıf araçlar: 101,65 TL,

• 2. Sınıf araçlar: 120,47 TL,

• 3. Sınıf araçlar: 155,61 TL,

• 4. Sınıf araçlar: 204,55 TL,

• 5. Sınıf araçlar: 256,00 TL,

• 6. Sınıf araçlar: 45,18 TL,

9- KGM Çuk​urova O​toyolları (Gaziantep Doğu - Şanlıurfa​ kesimi) Geçiş Ücretleri​

• 1. Sınıf araçlar: 101,65 TL,

• 2. Sınıf araçlar: 120,47 TL,

• 3. Sınıf araçlar: 155,61 TL,

• 4. Sınıf araçlar: 176,94 TL,

• 5. Sınıf araçlar: 237,18 TL,

• 6. Sınıf araçlar: 45,18 TL,

10- KGM Çuk​urova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi) Geçiş Ücretleri

• 1. Sınıf araçlar: 197,02 TL,

• 2. Sınıf araçlar: 237,18 TL,

• 3. Sınıf araçlar: 304,94 TL,

• 4. Sınıf araçlar: 370,20 TL,

• 5. Sınıf araçlar: 459,29 TL,

• 6. Sınıf araçlar: 94,12 TL,

11- KGM Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi) Geçiş Ücretleri

• 1. Sınıf araçlar: 168,16 TL

• 2. Sınıf araçlar: 193,25 TL

• 3. Sınıf araçlar: 256,00 TL

• 4. Sınıf araçlar: 337,57 TL

• 5. Sınıf araçlar: 377,72 TL

• 6. Sınıf araçlar: 69,02 TL

12- Gebze - Orhan​​gazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Geçiş Ücretleri

• 1. Sınıf araçlar: 1.154,51 TL

• 2. Sınıf araçlar: 1.844,70 TL

• 3. Sınıf araçlar: 2.196,08 TL

• 4. Sınıf araçlar: 2.898,82 TL

• 5. Sınıf araçlar: 3.639,21 TL

• 6. Sınıf araçlar: 828,23 TL

13​- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre O​toyolu Geçiş ​Ücretleri

• 1. Sınıf araçlar: 514,51 TL

• 2. Sınıf araçlar: 809,41 TL

• 3. Sınıf araçlar: 1.047,84 TL

• 4. Sınıf araçlar: 1.694,12 TL

• 5. Sınıf araçlar: 2.108,23 TL

• 6. Sınıf araçlar: 363,92 TL

14- Kuzey Marmara Avrupa (Kınalı - Odayeri)​ Otoyolu Geçiş ​Ücretleri

• 1. Sınıf araçlar: 219,61 TL,

• 2. Sınıf araçlar: 351,37 TL,

• 3. Sınıf araçlar: 414,12 TL,

• 4. Sınıf araçlar: 533,33 TL,

• 5. Sınıf araçlar: 677,65 TL,

• 6. Sınıf araçlar: 163,14 TL,

15- Kuzey Marmara Anadolu ​(Kurt​köy - ​Akyazı) Otoyolu Geçiş ​Ücretleri

• 1. Sınıf araçlar: 508,23 TL,

• 2. Sınıf araçlar: 796,86 TL,

• 3. Sınıf araçlar: 928,63 TL,

• 4. Sınıf araçlar: 1.210,98 TL,

• 5. Sınıf araçlar: 1.524,70 TL,

• 6. Sınıf araçlar: 351,37 TL,

16- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu Geçiş ​Ücretleri

• 1. Sınıf araçlar: 207,06 TL

• 2. Sınıf araçlar: 338,82 TL

• 3. Sınıf araçlar: 401,57 TL

• 4. Sınıf araçlar: 527,06 TL

• 5. Sınıf araçlar: 665,10 TL

• 6. Sınıf araçlar: 50,20 TL