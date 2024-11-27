Bakan’a kadın cinayetleri tepkisi: Kadınlar kefeni çantasında taşıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmelerine, öldürülen kadınlarla ilgili tartışmalar damgasını vurdu.

Muhalefet milletvekilleri öldürülen kadınları anımsatarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın kayıtsızlığını gündeme getirdi. Komisyonun CHP’li üyeleri, üzerinde öldürülen kadınların isimlerinin yazdığı kefeni komisyon toplantısında açtı.

Muhalefet milletvekilleri Bakan Göktaş’a, “Kadınlar sizin yüzünüzden kefeni çantasında taşıyor” diye seslendi. Muhalefetin öldürülen kadınlara yönelik tepkisini görmezden gelen Bakan Göktaş, bakanlığının bütçe sunumuna geçti. Bakan Göktaş’ın sunumu devam ederken muhalefet milletvekilleri, “Kadınlar ölüyor, siz susuyorsunuz” sözleriyle eylemlerini devam ettirdi.

KADINLARIN VEBALİ BOYNUNUZDA

CHP Milletvekili Semra Dinçer kefeni göstererek, “Bu kefende öldürülen kadınların adı yazılı. 9 Ekim’de 296’ydı, bugün 411… Vicdanınız sızlıyor mu Sayın Bakan, kafanızı yastığa nasıl koyuyorsunuz Sayın Bakan? Bu kadınların vebali sizin boynunuzdadır Sayın Bakan. Kefeni çantamızda taşır hale geldik” ifadelerini kullandı.

KADINLARDAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerinden kefeni kaldırmalarını istedi. Kefeni, “Pankart” olarak tanımayan Muş, “Pankartı kaldırın, burası Taksim Meydanı değil” dedi. AKP’li Muş, “Toplantıyı açamıyorum” derken vekiller de “Açmayın o zaman. Niye kadınlardan bu kadar korkuyorsunuz?” diye sordu.