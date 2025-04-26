Bakan’dan aileye yeni tanım!

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HaberTürk ekranlarında katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çekti. Aile tanımını çocuk üzerinden kuran Memişoğlu, “Eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz, aile olamıyorsunuz” dedi. Memişoğlu’nun sözleri, kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

Programda çocuk sayısına dair de konuşan Memişoğlu, “Kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. İnsanlar çalışıyor, genelde bir çocukla yetiniyor. Ama kardeş çok kıymetli bir şey. Biz de iki kardeşiz” dedi. Sezaryen doğumlar hakkında da konuşan Memişoğlu, tıbbi zorunluluk olmadıkça sezaryenin tercih edilmemesi gerektiğini yineledi.

Kamuoyu Memişoğlu’nun sözlerine tepki gösterdi. Memişoğlu’na kısa sürede çok sayıda cevap geldi. Sosyal medyada, “Kadınları doğurmaya indirgeyen zihniyet” ve “Devletin bakanı aileyi yeniden tanımlıyor” yorumları öne çıktı.

Bakan’ın açıklamalarına kadın örgütlerinden de cevap geldi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, “Sağlık Bakanı kaç çocukla aile olunabileceğinden o çocuğun nasıl doğması gerektiğine kendi görevi olmayan birçok konuda fikirlerini ortaya saçmış. Sağlık Bakanı, bu ülkede yenidoğan bebeklerin başına kâr uğruna neler geldiğini konuş. Aylarca hastane randevusu alamayan yurttaşları konuş. HPV aşısının ücretli olmasını konuş. Kadınların nasıl ve kaç çocuk doğuracağı senin hangi görev tanımından haddin oluyor?” diye sordu.

ÖNCE HESAP VERECEKSİN

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise, “Ağzından çıkanı kulağın duysun Memişoğlu! Bir bakan bu kadar haddini aşamaz! Binlerce kadını, ebeveyni, aileyi silme cüretini nereden buluyorsun? İstanbul'da yenidoğan bebekler ölürken sesini çıkarmayan, vicdansız politikalara ortak olanların bugün aile tanımı yapması, bu ülkenin trajedisidir! Haddinizi bilin! Aile, sizin dar kalıplarınıza sığmayacak kadar büyük ve kutsaldır” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da, şu sözlerle tepki gösterdi: “Kapa çeneni Kemal Memişoğlu! Sizin her ağzınızı açışınız kadınlara katliam, çocuklara istismar olarak geri dönüyor. Ağızlarınızdan şer akıyor! Sen önce işine bakacak, yenidoğan çetesinden lens çetesine sağlıkta ardı ardına patlayan skandalların hesabını vereceksin!”