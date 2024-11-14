Bakan’dan asgari ücret ‘temenni’si

Ekonomi Servisi

2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerde sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Görüşmelerde, Bakan Işıkhan’ın “asgari ücret temennisi” öne çıktı.

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler, Bakan Vedat Işıkhan’ın sunumu ile başladı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek gelir adaletsizliğine vurgu yaptı. Taşcıer, "Adaletsizliği kaldıracak herhangi bir adım göremedik. En büyük adaletsizlik emeklilere yapılıyor. Yıllarca çalışan, vergisini veren, emek sarf eden milyonlarca emeklinin içine itildiği sefalet düzenini dile getiren muhalefete 'Sizin sırtınızda küfe yok ki' demek, emekliyi devlete yük görmek ne vicdana ne ahlaka ne de hakkaniyete sığar. 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan edip emeklileri ranzalarda yatırmak, indirim kuyruğunda bekletmek sosyal devlet anlayışıyla bağdaşır mı?" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yeterince denetlenmediğini ve dolandırıldığını söyleyen Taşcıer, Bakan Işıkhan'a, ‘yenidoğan çetesi’nin SGK içinde uzantısı olup olmadığını sordu. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da komisyonda söz alarak kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların SGK tarafından karşılanmadığını ve hastaların ilaçlarını alabilmek için dava açtığını söyledi.

EMEKLİYE YİNE “YÜK” DEDİLER

AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, iktidarın emekliler için “bütçeye yük” tanımını bir kez daha tekrar etti. Kurt, "Türkiye'de nüfusun yaşlanması ve işgücü piyasasında genç nüfusun azalması sosyal güvenlik sistemine yük bindirmektedir. Çalışan sayısı düştükçe emekli olan sayısı artmakta; bu da sistemin mali açıdan sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır. 2025 yılı bütçesi ile önümüzdeki dönemde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ortaya koyacağı çalışmalarla doğru adımlar atılmaya devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

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IŞIKHAN’DAN ‘TUTARDA UZLAŞMA OLSUN’ DİLEĞİ

Komisyonda konuşan Bakan Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücret için ‘uzlaşma temennisinde’ bulundu. Işıkhan, “Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Görüşmelerin başlamasına az kala gelen ‘temenni’, ücrette uzlaşının nasıl sağlanacağı sorusunu akıllara getirdi. Ekonomi yönetimi, IMF’nin işaret ettiği yüzde 25’lik zam oranında ‘uzlaşma’ sinyalleri verirken patronlar da zam oranının düşük tutulması gerektiğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Vedat Işikhan

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MERKEZ’E GÖRE GÜNCEL ÜCRET 13 BİN TL OLACAKTI

Asgari ücrette yüzde 25 zam formülü, TCMB’nin 2025 yılsonu enflasyon tahminine dayandırıldı. Doğruluk Payı’nın derlediği veriler, asgari ücret zammında enflasyon tahmininin yaratacağı tehlikeyi gözler önüne serdi. Çalışmaya göre, asgari ücret TCMB’nin enflasyon tahminlerine göre zamlansaydı, bugün 17 bin 2 TL olarak uygulanan ücret 13 bin 537 TL olacaktı. Doğruluk Payı, “Asgari ücrette hedef enflasyona göre bir artış yapılması olası senaryolar arasına girdi. Fakat Merkez Bankası son yıllarda enflasyon tahminlerinde yüksek sapmalarla yanılıyor” diyerek 2022’de tahminlerdeki sapma oranının yüzde 445, 2023’te de yüzde 190 olduğuna dikkati çekti.