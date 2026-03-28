Bakandan doğum izni ve sosyal medya açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, katıldığı bir televizyon programında hem çocukların sosyal medya kullanımı hem de doğum izinlerine ilişkin yeni düzenlemelere dair açıklamalarda bulundu. Göktaş, 15 yaş altını kapsayan sosyal medya düzenlemesinin torba yasa kapsamında Meclis’e sunulduğunu ve kısa sürede yasalaşmasının beklendiğini ifade etti. Doğum izninin ise 24 haftaya kadar uzatılması için düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"1,5 YILDAN FAZLADIR BU KONUYA ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Göktaş, çocukların yüzde 63'ünün sanal medyada çok yoğun varlık gösterdiğine de dikkati çekti. 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'nı oluşturduklarını anlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1,5 yıldan fazladır bu konuya çalışıyoruz. Bu konu, tüm dünyanın gündeminde. Ailelerle, çocuklarla, uzmanlarla, teknoloji firmalarıyla bir araya geldik. Hassasiyetlerimizi dile getirdik ve ülkemize özgü bir model çalıştık. Torba yasamızın içerisinde bulunan 15 yaş altı sosyal medya düzenlememizi AK Parti grubumuz, Meclis Başkanlığı'na sundu. Haftaya inşallah komisyonda görüşülecek. En yakın zamanda yasalaşma sürecini bekliyoruz. Bununla birlikte yönetmelik çıkacak."

Bakan Göktaş, kamuoyunda yüzde 80'in üzerinde bu konuda destek verildiğini belirterek, "Amacımız, yasakçı zihniyet değil, denetim mekanizmalarının oluşturulması. Oyunlarla ilgili de benzer hassasiyetler var. Amacımız, burada bir muhatap bulmak. Sosyal medya, bağımlılık üretiyor. Dijitalde akran zorbalığı da çok arttı. Biz de 'Çocuklar Güvende' uygulamasını hayata geçirdik. Çocuklarımızın okulda veya sokakta karşılaşabildikleri olumsuzlukları bildirdiği bir platform oluşturduk. Bu uygulamayı ailelerimize ve çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Bildirimde bulunduklarında biz de müdahale edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"NÜFUS BİZİM İÇİN BEKA MESELESİ"

Doğum oranlarına değinen Bakan Göktaş, "Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi. Genç ve dinamik nüfus yapısı her zaman dayanağımız oldu. Hane büyüklüğümüz oldukça küçüldü, hane ortalamamız 3,17. Hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk bulunmuyor. Hızla yaşlanıyoruz. Nüfusta da bütün dünyada düşüş var ama ülkemizdeki düşüş çok hızla oldu. Bazı ülkelerin 90 yılda yaşadığı düşüşü biz, 27 yıl gibi kısa bir sürede yaşadık. Doğurganlık hızımızda bu şekilde gidersek önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokul çağındaki çocuk oranımız 900 bin azalacak. Bu, çok büyük bir düşüş" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, doğum izinlerinde de uzun yıllardır düzenleme yapılmadığını, 16 haftalık doğum izni süresini 24 haftaya, 5 günlük babalık iznini de 10 güne yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Yasal düzenlememiz çıktığı andan itibaren 24 haftayı tamamlamamış olup tekrar işe dönmek zorunda kalanların da 24 haftayı tamamlamasına yönelik bir ek madde ekledik. Süreç boyunca eğer ki o süreci tamamlamadılarsa ve 24 hafta içerisindelerse onlar da tamamlayabilecekler. Koruyucu ailelere de özellikle 0-3 yaştaki evlat edinme süreçlerinde doğum izni süresi gibi bir izin süresi tanımış olacağız" diye konuştu.