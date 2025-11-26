Bakan’dan holdinglere tavsiye: “Yatırım yapmak isteyenlere duyurulur”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası’nın Kasım ayı olağan toplantısına katıldı ve burada açıklamalar yaptı.

Gelecekteki 25 yılda Türkiye’de enerji talebinin en az üç kat artacağını öne süren Bayraktar, buradan hareketle sermayeye çağrı yaparak, “Yatırım yapmak isteyenlere duyurulur” dedi.

Bayraktar, yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması, artan kuraklık ve iklim kullanımındaki nedenlerle enerji tüketiminin çok daha hızlı büyüdüğünü ifade etti.

Yenilenebilir enerji alanındaki hedeflere değinen Bayraktar, 2035 yılı hedeflerinin tutturulacağını iddia ederek, Türkiye’nin güneş, rüzgar ve diğer kaynaklardaki yüksek potansiyelini “hızla devreye almak istediklerini” söyledi.

"YERLİ ÜRETİM ŞART"

Türkiye’nin günlük 1 milyon varil petrol ve doğalgaza ihtiyaç duyduğunu belirten Bayraktar, enerji arz güvenliğinin devamı açısından yerli üretimin şart olduğunu ifade etti. Bayraktar ayrıca, “bugün 4 milyon hanenin doğalgazının Karadeniz gazından karşılandığını” açıkladı.

Bayraktar, enflasyonla mücadele kapsamında enerji fiyatlarının hedeflenenin üzerinde baskılandığını savundu. Bayraktar, “Enerji fiyatları baskılandı, bundan en çok enerji yatırımcıları zorlandı” şeklinde konuştu.